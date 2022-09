Basketball-Europameisterschaft Showdown gegen Weltmeister: "Eines der wichtigsten Spiele"

Die Bedeutung der Partie ist den Spielern durchaus bewusst. "Wir wussten, dass es ein langer Weg ist, aber der Weg ist noch nicht vorbei. Jetzt spielen wir um eine Medaille", sagte Voigtmann am Donnerstag im Teamhotel am Lützowufer. "Es ist auf jeden Fall eines der wichtigsten Spiele in meiner Karriere", sagte Wagner. "In der NBA durfte ich noch nicht so viele wichtige Spiele mitmachen. Deutschland bei der EM im eigenen Land, in seiner Stadt in einem Halbfinale zu vertreten, das ist schon etwas Besonderes", sagte der gebürtige Berliner, der mit den Orlando Magic in der vergangenen NBA-Saison die zweitschlechteste Bilanz aller Teams hatte.