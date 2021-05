Corona bei EM Positiver Test bei Lamsfuß: Kein Badminton-Finale im Doppel

"Ich freue mich auf 14 Tage Quarantäne in der Ukraine... nicht", schrieb Seidel. Lamsfuß war dagegen eher geschockt als wütend. "Ich weiß nicht, was ich sagen soll", schrieb der 27-Jährige aus Wipperfürth, der unter der Woche bereits viermal getestet und immer negativ gewesen war. In einer offiziellen Mitteilung des Verbandes erklärte er: "Ich bin sehr enttäuscht und traurig. Wir waren in Top-Form und hätten uns heute die Goldmedaille geholt."