Europameisterschaft Handballer wollen bei EM gegen Österreich nachlegen

Die Stärken: Vor allem aus dem Rückraum - sonst oft die Schwachstelle im deutschen Spiel - entwickelte das DHB-Team unheimlich viel Druck und Torgefahr. Kai Häfner (8 Tore) und sein Melsungener Vereinskollege Julius Kühn (6) waren kaum zu stoppen. "Kai hat in meinen Augen absolut überragend gespielt. Nicht nur seine Anzahl an Toren, sondern auch die Anzahl seiner Assists waren sehr stark. Das war das wahrscheinlich beste Spiel was ich jemals von ihm gesehen habe - und ich habe einige Spiele gesehen", lobte Gislason.