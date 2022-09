Europäischer Wettbewerb Freiburg, Union und Köln heiß auf Europa-Abende

Unions Trimmel: "Vorfreude pur"

Auch Union ist stark gestartet und nach dem 1:1 gegen Meister FC Bayern München am vergangenen Wochenende Liga-Vierter. "Vorfreude pur" verspürt Kapitän Christopher Trimmel auf die Partie gegen den belgischen Club Royale Union Saint-Gilloise (18.45 Uhr/RTL+) - auch, weil die Köpenicker anders als im Vorjahr in der Conference League in der Alten Försterei spielen dürfen und nicht ins Olympiastadion ausweichen müssen. "Die Stimmung wird besonders sein", sagte Trimmel. "Das wird man auch jedem Fan ansehen, dass endlich der Tag gekommen ist, an dem wir international im eigenen Stadion spielen."

Die Kölner müssen im ersten Conference-League-Gruppenspiel beim OGC Nizza auf ihren gesperrten Trainer Steffen Baumgart verzichten. "Ich werde die Mannschaft vorher betreuen, mich dann verabschieden - und wahrscheinlich auf der Tribüne zu hören sein", sagte der 50-Jährige vor dem Duell mit den Franzosen und dem früheren Dortmunder Coach Lucien Favre (18.45 Uhr/RTL+).

Assistent André Pawlak wird Baumgart, der in der Nachspielzeit des Playoff-Rückspiels beim Fehérvár FC (3:0) Gelb-Rot gesehen hatte, während der Partie ersetzen. Auf der Tribüne wird der Kölner Cheftrainer aber lange nicht der einzige FC-Sympathisant sein.

Mehr als 10.000 Fans begleiten den FC wohl an die Cote d'Azur. Da werden Erinnerungen an die Eintracht wach - und ihre legendäre Reise durch Europa. Nun will ein Trio die nächsten Erfolgsstorys schreiben.