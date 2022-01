Schwere Vorwürfe Hat sich ein Abgeordneter ein Luxusbüro zugelegt?

Wieland sei innerhalb des EU-Präsidiums der Leiter der Arbeitsgruppe für die Gebäude, er habe also weitgehend freie Hand gehabt, sagt Daniel Freund, der lange für Transparency International in Brüssel für die Korruptionsbekämpfung bei EU-Institutionen verantwortlich war. Der Grünen-Abgeordnete sieht in dem Vorgehen des CDU-Mannes zumindest einen „Interessenkonflikt“. „Mir ist die Gleichheit der Abgeordneten wichtig“, unterstreicht Freund, die sei in diesem Fall aber nicht mehr gegeben.