Europäische Raumfahrtagentur Bewerber und Bewerberinnen für den Weltraum gesucht

Gerst hatte sich damals unter mehr als 8000 Bewerberinnen und Bewerbern durchgesetzt. So auch die Italienerin Samantha Cristoforetti - sie war damals die einzige Frau unter den sechs neuen Astronauten. "Ich hab gedacht, das ganze Universum steht jetzt still und lächelt mir zu", sagte sie nun über den Moment, als sie von der Zusage erfahren hatte. Wenn man selbst denke, man sei nicht gut genug, bewerbe man sich häufig nicht. "Und das wollen wir nicht", so die 43-Jährige. "Bewerbt euch und lass uns bei der Esa entscheiden, ob ihr der Richtige oder die Richtige seid."

Wer also vom Weltraum träumt, kann sich vom 31. März bis 28. Mai online bewerben. Es folgt ein sechsstufiges Auswahlverfahren, das im Oktober 2022 abgeschlossen sein soll. Eingereicht werden müssen zum Beispiel der Lebenslauf, ein Motivationsschreiben und ein medizinisches Gutachten. Wer sich bewerben will, sollte einen Masterabschluss haben - etwa in Naturwissenschaften, Informatik, Ingenieurwissenschaften oder Medizin - und einige Jahre Berufserfahrung mitbringen. "Ich bin sicher, wir werden die Besten finden", sagte Esa-Generaldirektor Jan Wörner.

© dpa-infocom, dpa:210216-99-467150/3