Europa League Stindl rettet Gladbach glückliches 1:0 gegen Wolfsberger AC

"Das war nicht einfach. Die Wolfsberger haben es gut gemacht. Aber in der zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, wozu wir fähig sind und zum rechten Zeitpunkt das Tor gemacht", sagte der Kapitän Lars Stindl, der vor 12.073 Zuschauern in der Grazer Merkur Arena in der 60. Minute den entscheidenden Treffer für die Borussia erzielte. Die Österreicher hingegen haben keine Chance mehr auf das Erreichen der nächsten Runde.