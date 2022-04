Europa League Starke Eintracht erkämpft Remis gegen Barcelona

"Wir spielen 1:1 gegen Barcelona und sind am Ende irgendwie verärgert und ein bisschen enttäuscht. Wir hatten die besseren Torchancen, wenn man ehrlich ist. Es war ein super Spiel, wir haben kaum was zugelassen. Es ist Unentschieden, wir haben eine sehr gute Ausgangssituation geschaffen", sagte Torhüter Kevin Trapp. Sei Nationalmannschaft-Kollege vom FC Barcelona wirkte hingegen etwas angefressen. "Wir haben uns natürlich schwer getan bei ihnen zuhause. Ich glaube, das 1:1 ist am Ende in Ordnung für beide Mannschaften. Vielleicht hätten wir am Ende etwas mehr machen können oder müssen", sagte Marc-André ter Stegen