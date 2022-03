Europa League Sieg in Sevilla - Frankfurt auf Viertelfinalkurs in Europa

Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können. So scheiterte Rafael Borré in der 52. Minute mit einem schwach geschossenen Handelfmeter an Sevilla-Torwart Claudio Bravo. "Es wäre noch mehr drin gewesen. Wir müssen drei, vier Tore machen", sagte Mittelfeldspieler Djibril Sow. "Aber wir lassen uns das im Rückspiel nicht mehr nehmen."