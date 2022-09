Europa League Randale in Piräus? - Streich hat "überhaupt keine Angst"

"Unsere Fans sind dafür bekannt, dass sie sehr friedlich sind", betonte Streich. "Ich gehe fest davon aus, dass die Olympiakos-Fans ihre Mannschaft leidenschaftlich unterstützen, aber in keinster Weise gegen andere Leute vorgehen - genauso wenig wie ich davon ausgehe, dass unsere Fans sich als Gast hier in irgendeiner Weise nicht gut verhalten. Daher habe ich überhaupt keine Angst." Es gebe eine griechisch-deutsche Freundschaft, so Freiburgs Trainer. Er gehe "hundertprozentig davon aus, dass es eine freundschaftliche Begegnung wird, bei der wir hart und fair um den Sieg kämpfen werden".