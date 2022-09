Europa League Mit leeren Händen nach Hause: Union fehlt Bundesliga-Gesicht

Doch während in der Bundesliga die Tabellenführung zu Buche steht, läuft Unions Premierensaison in der Europa League bislang alles andere als zufriedenstellend. "In dem Wettbewerb läuft es für uns noch nicht richtig. Da müssen wir schleunigst sehen, dass wir im nächsten Spiel Punkte sammeln", sagte Knoche, der die zwei Niederlagen schnell abgehakt hat. "Noch ist nichts entschieden. Jetzt aufzugeben ist keine Alternative. Dafür haben wir in der letzten Saison zu hart gearbeitet, dass wir in dem Wettbewerb spielen dürfen."