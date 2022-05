Europa League Leipzigs Trumpf im Hexenkessel: Forsberg will ins Finale

"Dass wir wieder im Pokalfinale stehen und die Chance haben, in das Finale in Sevilla einzuziehen, ist auf jeden Fall ein Highlight in meiner Karriere. Jetzt fehlt nur noch ein Titel", sagte Forsberg der Deutschen Presse-Agentur. Seine Ambitionen untermauerte er schon zuvor: "Wir haben etwas vor. Wir wollen Großes gewinnen." Unter Trainer Domenico Tedesco steht der 30-Jährige zwar nicht immer in der Startelf, aber in den wichtigen Momenten ist er da. Und das Halbfinal-Rückspiel vor gut 50.000 Fans im Westen Glasgows ist so einer. "Egal, ob von der Bank oder von Anfang an. Sollte ich für den entscheidenden Moment sorgen, dann unterschreibe ich das hier und jetzt. Sofort."