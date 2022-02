Europa League Leipzigs langer Atem: K.o.-Spiel gegen San Sebastián

Die Einstimmung hätte nicht unterschiedlicher verlaufen können: RB Leipzig gewann drei Tage nach Remis mit 6:1 bei Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga. Wieder einmal drehte das Tedesco-Team nach Einwechslungen in der zweiten Halbzeit auf. Die Entscheidung in der Liga-Partie von San Sebastián fiel auch in der letzten halben Stunde. Allerdings zuungunsten von Real im Baskenderby bei Athletic Bilbao: 0:4 hieß es am Ende.