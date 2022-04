Europa League Leipzig sieht sich trotz Sieglos-Serie "im Flow"

Zumindest in Europa wartet der nächste Test in der Fremde. Schon kommende Woche geht es in der Lombardei um den Einzug ins Halbfinale. Da dürfte die aktuelle Heimschwäche von Atalanta dem Vizemeister der Fußball-Bundesliga gelegen kommen. Zudem findet man sich in einer ähnlichen Situation wieder wie bereits in der Zwischenrunde gegen Real Sociedad, als man nach einem Remis daheim im Baskenland siegte.