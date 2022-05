Europa League Kritik an Final-Austragungsort in Sevilla

Im WM-Stadion von Frankfurt werden zeitgleich mehr Fans das Spiel auf einer Großbildleinwand verfolgen können, das Public Viewing in der Mainmetropole ist ausverkauft. In den sozialen Netzwerken gab es bereits Spott für die Entscheidung der UEFA. Ein großes Finale in Frankfurt würde man ja auch nicht am Bornheimer Hang austragen, hieß es. In Sevilla sind sowohl das Olympiastadion als auch das Estadio Benito Villamarín von Betis Sevilla größer als das Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, in dem normalerweise der FC Sevilla spielt.