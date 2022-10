Europa League Freiburg will Serie auch ohne "positiven" Streich ausbauen

In der Gruppe G der Europa League steht der Sport-Club nach zwei Siegen in zwei Spielen mit sechs Punkten an der Spitze. Nantes ist mit drei Zählern derzeit Dritter. Der französische Pokalsieger sei trotz zuletzt schlechter Ergebnisse eine technisch und von der individuellen Qualität her "sehr gute Mannschaft", meinte Streich. Doch Höfler machte deutlich: "Wir gehen mit breiter Brust in das Spiel."