Europa-League-Finale United gegen Villarreal: "Wichtigste Tag der Karriere"

Villarreal will sich trotz der Außenseiterrolle gegen den englischen Rekordmeister nicht verstecken. "Wir haben unsere Möglichkeiten", sagte Trainer Unai Emery, der die Europa League mit dem FC Sevilla bereits dreimal gewonnen hat.

Highlight für Villarreal

Verteidiger Pau Torres hob die Bedeutung der Partie für ihn, seine Teamkollegen und den Club aus seiner Heimatstadt hervor. Für Villarreal ist es das erste große Endspiel überhaupt. "Für uns ist es der wichtigste Tag der Karriere", sagte der 24-Jährige. "Wir haben lange für diesen Moment gearbeitet. Wir werden auf der Höhe sein."

Unterstützt werden beide Mannschaften an diesem Mittwoch (21 Uhr/Nitro und DAZN) von mitgereisten Fans. Am Abend vor dem Spiel feierten Anhänger von Villarreal und der Red Devils ausgelassen und mit lauten Gesängen in und vor den Kneipen der Danziger Innenstadt. Bis zu 9500 Zuschauer sind im Stadion zugelassen. "Es ist sehr schön, dass sie da sind und uns anfeuern", sagte Manchesters Abwehrspieler Luke Shaw. "Hoffentlich können wir ihnen eine Nacht bescheren, an die sie sich lange erinnern werden."

© dpa-infocom, dpa:210526-99-741983/7