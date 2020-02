Europa League Europacup-Stimmung: Wolfsburg freut ich auf "Hexenkessel"

Wolfsburg - Wenn man so will, fängt die Europa-League-Saison für den VfL Wolfsburg in der nächsten Woche erst richtig an. "Wir wissen, dass uns in Malmö ein Hexenkessel erwartet. Aber so etwas freut einen Fußballer doch. Ich hoffe auf eine tolle Atmosphäre", sagte Sportdirektor Marcel Schäfer.