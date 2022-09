Europa League "Erste Hälfte: ungenügend": Europa-Frust bei Union Berlin

"Erste Hälfte: ungenügend", bewertete der Schweizer die Leistung seiner Profis beim enttäuschenden 0:1 gegen Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien am Donnerstagabend knapp. "Das war nicht das, was wir uns vorgenommen haben." Sein Team sei nicht in die Zweikämpfe gekommen, habe zu weit vom Gegner weg gestanden. "Es fehlte heute die letzte Konsequenz."