Europa League Eintracht vor Sevilla-Trip zuversichtlich

Beim Abschlusstraining in Frankfurt hatte der 47 Jahre alte Österreicher seine Mannschaft noch einmal auf die Mission in Sevilla eingeschworen. Diese soll nur eine Durchgangsstation auf dem geliebten Europa-Trip sein. "Wir sind rechtzeitig wieder in Schuss. Wenn wir am Donnerstag heimfliegen, wollen wir sagen können: Wir haben ein geiles Spiel gemacht", rief Glasner den Profis zu.