Europa League Einstiger Bayer-Schreck Seoane soll Leverkusener weit bringen

Die Gruppe, in der neben den vom langjährigen Bundesliga-Trainer Peter Stöger trainierten Ungarn auch Betis Sevilla und Celtic Glasgow spielen, will Bayer den Gruppensieg. "Es ist unser Anspruch, um Platz eins in dieser Gruppe mitzuspielen", sagte Seoane. Dieser wäre in der Saison besonders wertvoll. Denn nach der Verkleinerung des Starterfeldes wegen der Einführung der Conference League ersparen sich die Gruppensieger die Zwischenrunde und ziehen direkt ins Achtelfinale ein.