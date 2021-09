Europa League Bayers Jugendstil top: Wirtz und Co. nun im "Paradies"

Florian Wirtz, Jeremie Frimpong und Co. dürfen ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten nach einem gelungenen Bundesliga-Start als erste Bayern-Verfolger nun im "Paradise" vorführen. So heißt der Celtic Park im Volksmund, die Heimat des schottischen Kultclubs Celtic Glasgow und Bayer-Gegners am Donnerstag in der Europa League (21.00 Uhr/RTL). "Die Atmosphäre in Schottland ist immer besonders. Wir freuen uns drauf, und ich glaube, dass wir morgen alles raushauen werden", sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes vor dem Abflug vom verregneten Flughafen Köln/Bonn.