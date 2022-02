Europa League Aufholjagd gescheitert: Aus für BVB nach Remis in Glasgow

Hummels: "Riesenenttäuschung"

"Es gibt mehrere Gründe. Erstmal haben wir sie in der ersten Halbzeit komplett im Sack gehabt, da waren sie gut bedient", sagte Mats Hummels bei RTL. "Dann kommen wir sehr schlecht aus der Halbzeit raus, ich mache den Fehler zum 2:2. Gefühlt hatten wir sie fast. Am Ende haben wir es nicht hier verloren, sondern letzte Woche in Dortmund." Der Abwehrchef sprach von einer "Riesenenttäuschung. Am Ende haben wir viel zu viele individuelle Fehler gemacht, mich eingeschlossen".