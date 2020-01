Euli-Markt in Rielingshausen Zeitplan für Umzug ist eng gestrickt

Marbach-Rielingshausen - Junior-Chef Walther Eulenberger steht mit seinem Euli-Markt in Rielingshausen gehörig unter Zeitdruck. Ende 2020 läuft sein Mietvertrag am bisherigen Standort aus. Bis dahin muss er also die Scheune gegenüber in der Hauptstraße 17, wo er künftig seine Waren an den Mann und an die Frau bringen will, zu einem Ladengeschäft umgebaut haben. Andernfalls kann er keinen nahtlosen Übergang gewährleisten. Der Ausschuss für Umwelt und Technik wird ihm bei seinem Unterfangen keine Steine in den Weg legen. Das Gremium segnete sein Ansinnen am Donnerstagnachmittag einmütig ab. Allerdings klang in der Runde die Sorge durch, dass die Euli-Pläne am Ende doch nicht ganz aufgehen.



Wichtiges Projekt für Rielingshausen

Jochen Biesinger von der CDU strich heraus, dass es sich um ein wichtiges Projekt für Rielingshausen handle. Zugleich gab er zu bedenken, dass die Stadt Marbach sicher nicht allein über das Projekt entscheiden könne. Die Fachbehörden müssten gewiss ebenfalls eingeschaltet werden. „Das heißt, wenn wir heute zustimmen, ist das immer noch unter dem Vorbehalt, dass sämtliche Fachbehörden, die beteiligt werden müssen, auch noch ihr Plazet geben“, sagte er. Eine Einschätzung, die Mona Wiesinger vom Bauamt bestätigte. Man habe das Gesuch erst einen Tag vor Abgabe der Sitzungsvorlage erhalten. Entsprechend hätten die weiteren, zuständigen Stellen erst in der vergangenen Woche angeschrieben werden können. Im besten Fall könne also erst gegen Ende des ersten Quartals mit einer Genehmigung gerechnet werden, erklärte Wiesinger.