EuGH soll entscheiden EU-Kommission verklagt Österreich wegen Kindergeld-Regeln

Der Mechanismus verstoße gegen "die geltenden Vorschriften zur Koordinierung der sozialen Sicherheit und ist diskriminierend, da einige mobile EU-Arbeitnehmerinnen und -Arbeitnehmer, die in Österreich in vollem Umfang zu Wirtschaft, Erwerbstätigkeit und Sozialversicherung beitragen, niedrigere Leistungen erhalten als solche, deren Kinder in Österreich leben", teilte die EU-Kommission am Donnerstag mit. Die Indexierung gelte nicht für Österreicher, die im Ausland für eine österreichische Behörde arbeiteten und deren Kinder mit ihnen dort leben - obwohl ihre Situation vergleichbar sei.

Die Alpenrepublik hält die Regelung weiterhin für gerechtfertigt. "Für uns bleibt es aufgrund der unterschiedlichen Lebenserhaltungskosten in der EU weiterhin eine Frage der Gerechtigkeit", betonte Österreichs Familienministerin Aschbacher am Donnerstag. Es stehe der EU-Kommission aber natürlich frei, den Europäischen Gerichtshof mit der Frage zu befassen, "wenn diese Zweifel an der europarechtlichen Vereinbarkeit der Indexierung hat". Laufende Verfahren würden jedoch nicht weiter kommentiert.

In Deutschland wurde ein Vorgehen wie in Österreich ebenfalls bereits mehrfach diskutiert. Die deutschen Behörden zahlten im Jahr 2019 Kindergeld in Höhe von rund 398 Millionen Euro auf ausländische Konten. Dieser Betrag ist in den vergangenen Jahren gewaltig angestiegen. Mit dem Geld unterstützt wurden 318.000 Kinder, die nicht in Deutschland leben. Fast 130.000 von ihnen hielten sich in Polen auf, mehr als 31.000 in Rumänien. Insgesamt hat Deutschland 2019 Kindergeld für 15,83 Millionen Kinder ausgezahlt.

Im Juni 2018 hatte die CSU im Bundesrat einen Antrag zur Anpassung der Höhe des Kindergeldes an die Lebenshaltungskosten in dem Land, in dem das Kind lebt, vorgestellt. Der Finanzausschuss entschied jedoch, seine Beratungen zu der Initiative auf unbestimmte Zeit zu vertagen.

Mit scharfer Kritik reagierte die AfD auf die Entscheidung aus Brüssel. "Wenn die Mitgliedstaaten die Entscheidungshoheit über die Verwendung von Steuern und Sozialleistungen an die EU verlieren, werden nationale Parlamente zur Farce", sagte der sozialpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, René Springer, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Eine Indexierung des Kindergeldes sei auch in Deutschland längst überfällig. "Die AfD-Fraktion steht hier fest an der Seite Österreichs", fügte er hinzu.

Die österreichischen Europaabgeordneten Andreas Schieder und Evelyn Regner (beide SPÖ) bezeichneten die Entscheidung der EU-Kommission dagegen als "ein wichtiges Signal für mehr Gerechtigkeit". "In einem gerechten Europa sind alle Kinder gleich viel wert. Das wird auch Bundeskanzler Kurz erkennen müssen", betonte Regner. Die Kindergeld-Regelung sei unsozial und europarechtswidrig und letztlich nur noch ein Relikt aus der Zeit der rechtskonservativen ÖVP-FPÖ-Regierung in Österreich. Diese wurde inzwischen abgewählt.