EU will Vereinheitlichung Neue Vorgaben für Wein-Etiketten

Von den Trauben, die an der Kelter der Marbacher Weingärtner angeliefert werden, stammen nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden Matthias Hammer etwa 30 Prozent tatsächlich aus der Schillerstadt. „Bei den meisten Sorten wird das neue Weinbezeichnungsrecht keine großen Konsequenzen haben, da wir fast jede Rebsorte in ausreichender Menge haben“, sagt Hammer. Was die Etiketten betrifft, so hält es Hammer für das einfachste, die Ortsbezeichnung wegzulassen und die Marke zu stärken, also beispielsweise einen „Don Carlos Lemberger“ zu verkaufen. Neckarhälde dürfe nach wie vor aufs Etikett, nur das „Marbacher“ müsse entfallen, wenn die Trauben nicht zu mindestens 85 Prozent von dort stammten. Ein Sonderfall ist der Mundelsheimer Käsbergkeller. „Wir haben jetzt schon Einzellagen. Wo Käsberg draufsteht, ist 100 Prozent Käsberg drin, nicht nur 85 Prozent“, macht der Geschäftsführer Marian Kopp deutlich.