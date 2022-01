EU-Parlament Roberta Metsolas langer Weg an Europas Spitze

Nach dieser Niederlage dachte der CSU-Mann aber seinerseits nicht daran, sich an dieses Drehbuch zu halten. Bekannt als begnadeter Netzwerker, begann er an einem anderen Plan zu arbeiten. Weber will nun Fraktionschef bleiben, zusätzlich Präsident der EVP werden und so zu einem der einflussreichsten Politiker Europas aufsteigen. Der Posten wird frei, weil der aktuelle Amtsinhaber Donald Tusk als Oppositionschef nach Polen zurückkehrt. Gleichzeitig warb Weber für Roberta Metsola als Kandidatin für das Amt der Parlamentspräsidentin. Das war ein äußerst geschickter Schachzug, denn die Sozialdemokraten und der damalige Amtsinhaber David Sassoli weigerten sich inzwischen, den Sitz freiwillig zu räumen. Ihre Begründung war, dass im Moment alle wichtigen Posten in Europa von Konservativen besetzt seien. Dem auch in der eigenen Fraktion nicht unumstrittenen 65-jährigen Italiener aber stand nun eine mit 43 Jahren junge Frau aus einem kleinen EU-Staat gegenüber, die damit gleich mehrere Quoten erfüllte. Sie wäre nach 20 Jahren die erste Präsidentin. Bisher hatten mit Nicole Fontaine und Simone Veil zwei Frauen und 28 Männer den Vorsitz inne. Also zogen die Sozialdemokraten doch noch zurück und der Weg für Metsola war frei. Dramatischer Höhepunkt war schließlich, dass ihr Vorgänger David Sassoli Anfang Januar in einem Krankenhaus in Italien gestorben ist.