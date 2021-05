EU-Gipfeltreffen Neue EU-Sanktionen gegen Belarus

Die EU will das Verhältnis zu Russland neu justieren

Die Staats- und Regierungschefs haben danach eine „strategische Debatte“ zu Russland geführt. Die Aussprache, die Auftakt für eine Neujustierung des Verhältnisses zwischen der EU und Moskau sein soll, war bereits länger geplant. Sie bekam nun besondere Aktualität, weil Russland den gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr zumindest gebilligt haben dürfte. Beobachter mutmaßen, dass mindestens vier russische Geheimdienstmitarbeiter unmittelbar an der Operation an Bord des Flugzeuges beteiligt waren. Im Entwurf der Gipfelbeschlüsse, die unserer Zeitung vorliegen, heißt es: „Der Gipfel verurteilt die illegalen und provozierenden Aktivitäten Russlands gegen die EU, ihre Mitgliedstaaten und darüber hinaus.“ Am Ende dürfte die Erklärung deutlich schärfer ausfallen. Der Entwurf stammt von einem Zeitpunkt, als der Vorfall noch nicht eingearbeitet worden war.