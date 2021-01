EU-Gipfel zum Coronavirus Urlaubsreisen sollen ab sofort in der EU tabu sein

Die Kommission werde am Montag Vorschläge vorlegen, welche Maßnahmen in den dunkelroten Zonen und welche in den hellroten Zonen gelten sollen. Es sei letztlich aber Sache der Mitgliedstaaten, mit welchen Maßnahmen nicht notwendige Reisetätigkeit unterbunden werden. Von der Leyen machte deutlich, dass die EU medizinisch als ein einheitliches epidemiologisches Gebiet zu verstehen sei. Daher machten kategorische Grenzschließungen keinen Sinn. Die regionalen Behörden müssten in Grenzgebieten aber sehr genau die Wirkung von Maßnahmen auf das Nachbarland einkalkulieren. „Wenn auf der einen Seite ein harter Lockdown greift und auf der anderen Seite die Geschäfte geöffnet bleiben, würde dies automatisch riskante Bewegungen auslösen. Die Gefahr müssen die Behörden erkennen und gegensteuern“, sagte von der Leyen.