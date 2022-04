EU-China-Gipfel EU und China sehen Krieg als Gefahr für die Weltwirtschaft

Zumindest in einem Punkt sind die die EU und China einig: der Krieg in der Ukraine und die Corona-Krise sind eine Gefahr für die globale Sicherheit und die Weltwirtschaft. Das teilt EU-Ratspräsident Charles Michel nach einem virtuellen Treffen am Freitag der EU mit Chinas Staatsspitze mit. Damit waren die Gemeinsamkeiten aber offensichtlich erschöpft. Vor allem an Pekings Haltung in Sachen Russland sorgte für Meinungsverschiedenheiten.