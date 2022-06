EU-Agentur Äußere Faktoren für viele Krebsfälle verantwortlich

Die gute Nachricht sei, dass alle umwelt- und berufsbedingten Krebsrisiken verringert werden könnten, indem die Verschmutzung der Umwelt bekämpft werde und Verhaltensweisen geändert würden, erklärte die in Kopenhagen ansässige Behörde. Dies würde in der Folge zu einem Rückgang der Krebserkrankungen und -todesfälle führen. "Umwelt- und berufsbedingte Krebsrisiken sind grundsätzlich vermeidbar, und ihre Verringerung ist der Schlüssel zur Verringerung der Krebslast in Europa", heißt es in dem Bericht.