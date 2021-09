Ethylenoxid in Gerichten Lidl ruft zwei Nudelprodukte zurück

Bad Wimpfen - Der Discounter Lidl ruft wegen möglicher Rückstände eines in der EU nicht zugelassenen Pflanzenschutzmittels zwei seiner Nudelprodukte sicherheitshalber zurück. Es handele sich um die Lebensmittel „Vitasia Wok Noodles Curry, 300g“ und „Vitasia Instant Nudeln Geschmack Garnele, 85g“, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Bad Wimpfen mit.