Stuttgart testet ethnologische Museen Wie soll das neue Linden-Museum aussehen?

Es kann sich rächen, an der falschen Stelle zu sparen

Die Themen, die Politiker am meisten interessieren: Was haben die Neubauten gekostet? Wie viele Mitarbeiter hat man? Ist der Eintritt für Kinder kostenlos? Aber bereits bei der ersten Station in Köln zeigt sich, dass man nicht an der falschen Stelle sparen sollte. Beim Bau des Rauten­strauch-Joest-Museums wurde kurzerhand eine Etage gestrichen, womit die Tagungsräume und leider auch das Restaurant wegfielen, das man heute schmerzlich vermisst. Auch in Tervuren hat man auf halber Strecke eine Etage eingespart, weshalb jetzt vom Neubau zum Altbau eine gefährlich steile Treppe führt. Begeistert hat dort im Afrika-Museum dagegen der große Raum, in dem Kinder toben und ihr Vesper auspacken können. „Das brauchen wir auch“, meint Jürgen Sauer, der für die CDU im Gemeinderat sitzt. Auch die Vielstimmigkeit der Ausstellung durch heutige O-Töne von Afrikanern kommt gut an. „Mir gefällt sehr gut, dass die ­Menschen aus den Herkunftsgesellschaften zu Wort kommen“, sagt der Stutt­garter Kulturbürgermeister Fabian Mayer. Auch das Linden-Museum versucht in­zwischen, zu den Ausstellungsstücken mehrere Geschichten zu erzählen. „Es gibt keine Objektivität, wenn wir über Kulturen sprechen“, so de Castro, die verschiedene Perspektiven aufzeigen will.