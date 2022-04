Essen to go Wenig Abnehmer für Mehrweg-Modell

Bis zu 40 Schalen werden pro Tag ausgegeben

Quasi als Blaupause für Gastronomen könnte dann der Steinheimer Unverpackt-Laden dienen, der vom Start weg auf die Schalen und Becher von „Local to go“ aus Cleebronn geschworen hatte. Denn dort zeige sich, dass das Ganze sehr wohl und sogar sehr gut funktioniert, betont Roller. Das bestätigt Tanja Fischer von Steppi-Urverpackt, wie das Geschäft in der Kleinbottwarer Straße heißt. Kunden können hier Gerichte wie Kichererbsencurry und Minestrone, aber auch Kaffee, Müsli oder Haferflocken in den wiederverwertbaren Behältern nach Hause transportieren und irgendwann wieder vorbeibringen, um das Pfand zu kassieren. An manchen Tagen würden bis zu 40 Mehrweggeschirr-Boxen in Umlauf gebracht, manchmal auch nur zwei. „Das ist unterschiedlich. Vor allem am Anfang war es extrem viel“, sagt Tanja Fischer. Die hohe Nachfrage zu Beginn sei speziell darauf zurückzuführen, dass einige Kunden noch nicht so recht wussten, wie der Hase in einem Unverpackt-Laden läuft und Waren deshalb in dem Local-to-go-Geschirr mitgenommen haben.