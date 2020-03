eSports bei der SG Sonnenhof Großaspach 3-Ligen-Cup am PC statt auf dem Rasen

Die Veranstaltung ist hochkarätig besetzt. Der deutsche Nationalkeeper Bernd Leno (Arsenal London) und der griechische Nationalkeeper Odisseas Vlachodimos (Benfica Lissabon) nehmen mit ihren virtuellen Teams an der Veranstaltung teil, für Gastgeber SG Sonnenhof Großaspach spielt Panagiotis Vlachodimos, der Bruder des SG-Keepers. Gespielt wird die Fußball-Sportsimulation FIFA20 von Electronic Arts (EA), die Spieler werden virtuell zusammengeschaltet und spielen von zuhause aus, sitzen also in London, Lissabon und Stuttgart. An insgesamt drei Abenden wird der Gesamtsieger ermittelt. Die Fans dürfen sich auf folgende Ansetzungen freuen: Am Mittwoch, 25. März, um 19 Uhr treffen Bernd Leno (Arsenal London) und Panagiotis Vlachodimos (SG Sonnenhof Großaspach) aufeinander. Am Freitag, 27. März, um 19 Uhr folgt das Bruder-Duell zwischen Odi Vlachodimos (Benfica Lissabon) und Pana Vlachodimos (SG Sonnenhof Großaspach). Und zum Abschluss spielen am Sonntag, 29. März, ebenfalls um 19 Uhr Bernd Leno (Arsenal London) und Odisseas Vlachodimos (Benfica Lissabon) gegeneinander.