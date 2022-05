Wer darf für wen stimmen?

In diesem System dürfen die Punktwerte von eins bis acht, zehn und zwölf von jedem Land an jeweils einen Künstler vergeben werden. Somit vergibt jede Jury an zehn der 25 Finalteilnehmer mindestens einen Punkt. Dabei sind auch die Länder stimmberechtigt, die im Halbfinale aus dem Wettbewerb ausschieden. Weder Juroren noch Zuschauer dürfen jedoch für den Nominierten aus der eigenen Nation stimmen.