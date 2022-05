ESC 2022 in Turin Zuschauer tragen Kalush Orchestra zum Sieg

Am Montag zurück in die Ukraine

Die sechs Musiker von Kalush Orchestra zeigten sich nach ihrem Gewinn tief bewegt. „Dieser Sieg ist für alle Ukrainer“, sagte Bandchef Oleh Psiuk auf einer Pressekonferenz. Bereits am Montag – Psiuk wird dann 28 Jahre alt – werde man zurück in die Heimat reisen, weil dann die Sondergenehmigung zum Auslandsaufenthalt ende und sie ihren Dienst für die Landesverteidigung fortsetzen müssten. „Wir sind bereit, so viel zu kämpfen, wie wir können, und bis zum Ende zu gehen“, erklärte er weiter. „Alle meine Freunde und Familie und Lieben sind sowieso in der Ukraine, egal, wo ich bin.“ Manchmal sei es noch tröstlicher, dort mit ihnen zusammen zu sein.

In der Ukraine selbst war, soweit möglich, die Freude über den dritten Sieg der Ukraine in der ESC-Geschichte groß. „Das ist unser gemeinsamer Sieg für unsere Ukraine. Das ist ein Sieg im Gedenken an alle, die umgekommen sind“, sagte der Moderator des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, Timur Miroschnytschenko; danach brach er in Tränen aus. Präsident Wolodymyr Selenskyj gratulierte Kalush Orchestra auf Facebook: „Unser Mut beeindruckt die Welt, unsere Musik erobert Europa“. Man sei entschlossen, im kommenden Jahr „in Frieden“ Gastgeber des dann 67. ESC zu sein.

„Stefanie“ wird nun der Name einer Zugverbindung

Derweil teilte der Chef der ukrainischen Bahn mit, dass künftig eine Zuglinie zwischen der Stadt Kalush im Südwesten des Landes und Kiew „Stefania-Express“ heißen soll. Auf den Bahnhöfen soll beim Eintreffen des Zuges der ESC-Song erklingen.