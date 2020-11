«Es war furchtbar» Ehemann von Udo Walz: Abschied per Video

VfB Stuttgart vor dem Duell mit dem Rekordmeister

Oh, wie ist das schön: VfB-Siege gegen den FC Bayern

An einen Heimsieg des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern, können sich nur ältere Semester erinnern. Höchste Zeit also, vor dem nächsten Duell am Samstag darauf hinzuweisen, dass es keineswegs unmöglich ist, die Münchner zu bezwingen. Wir haben alle VfB-Siege in der Bundesliga gesammelt.