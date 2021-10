„Erzgebirgskrimi: Der letzte Bissen“ im ZDF Ermittler ahnungslos, Spannung null

Dass der in dieser Folge als Lokalkolorit herbeizitierte Stülpner erst im hohen Alter von fast 79 Jahren friedlich starb, mag daran liegen, dass seine Häscher ungefähr so tranig waren wie die Polizisten in „Der letzte Bissen“. Dabei will der routinierte Drehbuchautor Leo P. Ard keinesfalls von unterbelichteten Dorfgendarmen erzählen. Er braucht die Begriffstutzigkeiten und Wissenslücken des Ermittlerduos Karina Szabo (Lara Mandoki) und Robert Winkler (Kai Scheve), um Spannungsmomente wenigstens für jene zu schaffen, die nur mit einem halben Auge zuschauen.