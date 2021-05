Erweiterung von Marbacher Gewerbegebiet Firmen müssen Lärmschutz im Blick behalten

Erkenntnisse aus Gutachten

Logisch ist aber auch, dass die Firmen in dem Plangebiet nicht nach Lust und Laune ihre Gebäude hochziehen und mit Leben füllen dürfen. Wichtig ist beispielsweise, dass die Vorgaben zum Lärmschutz eingehalten werden. Die Stadt hatte dazu eigens ein Gutachten in Auftrag gegeben, dessen Erkenntnisse nun in den Entwurf eingeflossen sind. Zu beachten ist dabei, dass die Anwohner in den umliegenden Wohngebieten wie im Hörnle oder den Neckarterrassen in Neckarweihingen, aber auch die Nutzer der Büros in dem Gewerbegebiet selbst nicht über Gebühr belastet werden. Um das zu verhindern, müssen die Unternehmen gegebenenfalls für einen entsprechenden Schutz sorgen. Das kann über eine technische Modifikation geschehen oder dadurch, dass ein Prozess anders organisiert wird. Ausdrücklich eingeschlossen ist hierbei die Geräuschkulisse, die durch den Verkehr auf den Grundstücken heraufbeschworen wird. „Das ist die große Neuerung, die jetzt dazukam. Es ist genau festgesetzt, in welche Fläche wie viel emittiert werden darf, damit die Richtwerte an Lärm in den geschützten Bereichen nicht verletzt werden“, fasste Schubert in der Sitzung zusammen. Wenn künftig ein Baugesuch eingereicht werde, prüfe man, ob die Grenzwerte eingehalten werden. Ist das nicht der Fall, „müssen bestimmte schützenswerte Maßnahmen getroffen werden“, sagte sie.