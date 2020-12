Erweiterung in Marbach wird dringlicher Leopold soll wachsen dürfen

Die erste öffentliche Weichenstellung in der Causa Leopold soll am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt und Technik vorgenommen werden. Das Gremium wird über den Vorentwurf und den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan diskutieren. Aus der Vorlage zur Sitzung geht hervor, dass für die anvisierte Leopold-Vergrößerung auch ein Eingriff ins Wegenetz in dem Gewerbegebiet vonnöten ist. Das bestätigt Jan Trost auf Nachfrage. Der ins Auge gefasste Ausbau der Produktionsstätten mache es erforderlich, ein Teilstück des Heinrich-Hertz-Rings zu verlegen, die in der Straße liegenden Leitungen zurückzubauen und dann einen neuen Ringschluss durch das Areal zu erstellen. Die Kosten dafür werden zwischen der Kommune und dem Betrieb aufgeteilt, kündigt der Bürgermeister an. „Das werden wir in einem städtebaulichen Vertrag regeln“, sagt er.