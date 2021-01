Erweiterung in Marbach geplant Region goutiert Pläne von Leopold

Das Gremium befasst sich am Mittwoch, 27. Januar, mit der Angelegenheit. Und zumindest für die Verwaltung ist der Fall klar und es gibt nichts zu beanstanden. „Der Planung stehen keine regionalplanerischen Ziele entgegen“, heißt es kurz und knapp in dem Beschlussvorschlag. Wichtig ist den Verantwortlichen in Stuttgart insbesondere, dass sich in dem Gebiet an der Landesstraße nach Ludwigsburg keine Läden ansiedeln. Das Areal befinde sich größtenteils in einem regionalen Gewerbeschwerpunkt. Und dort seien Einzelhandelsgroßprojekte mit einer Verkaufsfläche von mehr als 800 Quadratmetern, Ballungen von Einkaufsmöglichkeiten sowie Veranstaltungszentren unzulässig. Da per Bebauungsplan Läden ausdrücklich ausgeschlossen werden sollen, spricht aus Sicht der Verwaltung beim VRS letztlich nichts gegen die Erweiterungsfläche. Das wird man bestimmt auch bei der Firma Leopold gerne hören, die eine neue, 140 auf 80 Meter große Produktionshalle errichten möchte.