Erwartungen an Vorstand Scheuer: "Die Bahn muss besser werden"

"Wir dürfen die Fahrgäste nicht verlieren, die jetzt in so großer Zahl auf die Bahn umsteigen. Um sie zu halten, braucht es neue Angebote bei der Preispolitik, beim Komfort des Buchens und durch den geplanten Deutschlandtakt mit besseren Umsteigeverbindungen. Klar ist aber: Das geht nicht in 14 Tagen." Scheuer sieht daneben Reformbedarf bei den Strukturen der Bahn und will 2020 "Grundsatzfragen" angehen.