Erstmals nur online in Beilstein Eine Weinproklamation der anderen Art

Beilstein - Es fühle sich ein bisschen seltsam an, erklärte der Beilsteiner Bürgermeister Patrick Holl, als er am Freitag via YouTube in eine Kamera hineinerklärte, dass die Weinproklamation im Rathauskeller wegen der Corona-Pandemie nur online stattfinden könne. Keine noch schnell hereingetragene Stühle, kein umtriebiges Gewusel und keine Sätze wie „Komm doch mal rüber, wir haben noch einen Platz für dich frei“. Der Keller blieb leer – nur die Akteure der Traditionsveranstaltung traten in der gewohnten Reihenfolge auf.