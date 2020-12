Erstmals mit Kindern auf rotem Teppich Herzogin Kate und Prinz William mit Familie bei Weihnachtsshow

London - Der britische Prinz William hat sich erstmals mit seiner ganzen Familie auf dem roten Teppich gezeigt. Er, seine Frau Kate, und die drei gemeinsamen Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis sahen sich am Freitagabend eine traditionelle Pantomime-Darstellung in London an. Die Weihnachtsshow im Palladium-Theater war für wichtige Berufsgruppen in Corona-Zeiten organisiert worden. William bedankte sich bei Gesundheitspersonal, Rettungskräften, Wissenschaftlern und Lehrern für ihre Arbeit. „Sie haben dieses Jahr Ihr absolut Alles gegeben und außerordentliche Opfer erbracht.“