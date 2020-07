Erstmals auf Deutsch: „Lourdes“ vom Skandalautor Huysmans Es stinkt im „Heizraum der Frömmigkeit“

Huysmans schildert, wie die Züge zehntausende Pilger „abgepumpt haben“ und dass Messen „wie am Fließband zelebriert werden“. Er geht ins Büro, in dem vermeintliche Wunder auf Richtigkeit überprüft werden, schaut sich auf Marktplätzen, in Klöstern und Kirchen um.

Heuchlerische Pilger in Lourdes

Er lästert über die „unsäglichen Heuchlerinnen aus der Provinz ... sie bewegen ihren Rosenkranz wie die Stuten ihre Trense“. Der Autor jammert in schier heiterer Verzweiflung über „die penetrante Aufdringlichkeit des nie endenden Ave-Maria ... lauthals geplärrt zu billigen Melodien, die eher in lärmige Spelunken passen.“ Kurzum: er vermisst die „erhebende Feierlichkeit“.

Er möchte die Reinheit des Glaubens erleben, begegnet aber nur frömmlerischem Jahrmarkt. Wenig ist wunderbar, er sieht bemitleidenswert eitrige Körper, er riecht Schweiß und „Stinkefüße“.

Nie aber erhebt er sich über die wirklich Suchenden, ehrlich Verzweifelten, er beobachtet vermeldete Wunder mit der gebotenen Distanz, bewundert jene, die sich in dienender Nächstenliebe an der Arbeit am Kranken aufopfern.

Mit einer Art Gebet endet Huysmans: „Du bist in jedem Fall die weise Jungfrau, die sich in Lourdes zeigt“. Bei allem Willen zum Glauben, der heimliche Zweifel scheint durch im trotzigen Bekenntnis.

Info zum Buch

Joris-Karl Huysmans: Lourdes. Aus dem Französischen übersetzt (und mit einem lesenswerten Nachwort) von Hartmut Sommer. Lilienfeld Verlag, Düsseldorf. 316 Seiten, 22 Euro