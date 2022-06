Erstes Weinfest der „Wengerter auf Probe“ Weingärtner sind gesellige Menschen

Nur zwei Hobbywinzer haben aufgegeben – aus privaten Gründen

Heim selbst antwortet auf die Frage, weshalb wohl das Benninger Projekt so erfolgreich ist, wo es doch andernorts auch schon gescheitert ist, dass „uns die Berichterstattung in der lokalen Presse sehr geholfen hat“. Wenig später fügt er überzeugt hinzu: „Wir haben eine äußerst engagierte Klientel, die auch gerne experimentiert. Es liegt zudem im Trend, Wein selber zu machen. Vermutlich hat uns auch Corona in die Hände gespielt – da ist niemand mehr weggefahren!“ Bislang hätten seit dem Start im Januar 2020 lediglich zwei Hobbywinzer aufgegeben: „Aber aus rein privaten Gründen“. Die anderen seien weiter eifrig dabei, „die Benninger Weinberge nicht kaputt gehen zu lassen“, was für Heim einer Schande gleichkäme, „in einem Land, wo so viel Geld im Umlauf ist“, wie der Aufsichtsratsvorsitzende der Marbacher Weingärtner sagt.