Erstes Weinfest Benningen geht steil

Etwa die Hälfte der Nachwuchs-Wengerter lässt seine Trauben von den Marbacher Weingärtnern ausbauen, die andere Hälfte geht eigene Wege und kreiert eigene Weine. Die werden jetzt an sechs Ständen am Rundwanderweg in den Weinbergen – vier im unteren Bereich, zwei oben mit Aussicht – zur Verkostung angeboten. Unten, am Neckartalradweg steht zudem der Weinwagen der Marbacher Weingärtner, außerdem gibt es als Grundlagen für Viertele und Co. Maultaschen oder rote Würste.

Der Titel der Veranstaltung „Benningen geht steil“ hat natürlich mit den Steillagen zu tun. Und neben dem Trinken der Benninger und Marbacher Tropfen geht es auch um Information. „Wir wollen, dass die Leute sehen, was hier passiert“, betont Martin Heim. Deshalb können man sich auch an der Hauptstation über Details zum Projekt austauschen oder sich unterwegs direkt in den Steillagen einen Eindruck verschaffen. Heim ist sich inzwischen sicher, dass Steillagen wie die in Benningen nur über Hobby-Wengerter zu retten sind. „Wir können gut noch weitere Mitstreiter gebrauchen“, so Heim. Nicht zuletzt soll es aber auch einfach „ein nettes Weinfest“ werden. Start ist am Sonntag, 19. Juni, um 11 Uhr, Ende gegen 18 Uhr. Erreichbar ist „Benningen geht steil“ am besten zu Fuß oder mit dem Rad über den Neckartalradweg nahe des Benninger Industriegebiets bei der dortigen großen Logistikhalle. Der Weg zu den einzelnen Wein-Stationen von dort aus ist ausgeschildert.