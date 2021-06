Erstes Donut-Café im Bottwartal Aus spontaner Idee entsteht Pop’s Donuts

Zugegeben - ein bisschen verrückt ist die Idee schon. Mit Donuts oder Gebäck im weitesten Sinn haben die vier Freunde Max Evers, Arbenor Dermaku, Arjan Hoti und Fadil Xhelili, die sich schon seit vielen Jahren kennen und hinter Pop’s Donuts stehen, eigentlich gar nichts am Hut. „Für uns ist das Donut-Geschäft momentan einfach ein Hobby. Wir alle arbeiten hauptberuflich entweder als Mechaniker bei Porsche, im Garagentorbau oder als Gastronom. Dementsprechend hat das Café zunächst einmal von Freitag bis Sonntag von 13 bis 19 Uhr geöffnet“, berichtet Max Evers. Wer nun annimmt, dass sich diese Tatsache in mangelnder Ernsthaftigkeit bemerkbar macht, der ist auf dem völlig falschen Dampfer, so Arbenor Dermaku: „Das Geschmackserlebnis, die frische Zubereitung und die Qualität der Zutaten stehen für uns an erster Stelle. Außerdem ist wichtig, dass die Füllung zum Topping passt, dass der Donut an sich ein harmonisches Ergebnis ist!“. Das Sortiment wollen die vier Gründer laufend erweitern, „dabei werden wir auch auf Kundenwünsche eingehen und gerne Lieblingsdonuts mit aufnehmen“, verspricht Arjan Hoti. Auf instagram präsentieren die Zuckerbäcker unter popsdonutsofficial ihre neuen Kreationen und nehmen gerne Anregungen entgegen.