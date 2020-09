Erstes Bundesligator des VfB-Profis Jubelsprung auf der Couch: Papa Klimowicz stolz auf Mateo

Stuttgart hatte am Samstag 4:1 in Mainz gewonnen, VfB-Stürmer Mateo Klimowicz traf nach Pass von Silas Wamangituka in der 80. Minute zum 3:1 - kurz nach seiner Einwechslung. Es war das erste Bundesliga-Tor des 20 Jahre alten Argentiniers, der dafür nur 84 Minuten benötigte. Papa Diego hatte einst erst nach 326 Bundesliga-Minuten getroffen.